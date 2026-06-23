きょうの日経平均株価は2500円以上値下がりし、1日の下落幅としては過去5番目の大きさとなりました。【映像】日経平均株価 過去5番目の大幅下落日経平均株価はきのうまで8営業日連続で上昇し、その間の上げ幅が8000円を超えたほか、6営業日連続で取引時間中と終値の最高値を更新していたことなどから、市場関係者からは「買われすぎ」との声もあがっていました。きょうの東京株式市場は、AI・半導体関連銘柄を中心に利益を確