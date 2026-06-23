旧統一教会の高額献金問題をめぐり、最高裁は解散を命じた東京高裁の決定を支持し、教団の特別抗告を退けました。旧統一教会をめぐっては、東京高裁が2026年3月「多額な損害や多大な精神的苦痛が発生した」として解散を命じましたが、教団側は「信教の自由を保障する憲法に違反する」などとして特別抗告していました。最高裁は22日付の決定で「解散命令は法人格を失わせるにとどまり、法人格を持たない宗教団体として存続すること