23日午前、横手市前郷の市道で軽貨物車と軽乗用車が衝突し、それぞれの運転手が大けがをしました。横手警察署の調べによりますと、23日午前10時10分ごろ横手市前郷字八ツ口の市道で、駐車場から横手市婦気方面に右折しようとした軽貨物車が右から走ってきた軽乗用車と衝突しました。軽乗用車は事故のはずみで、さらに進行方向右側の電柱にも衝突しました。この事故で軽貨物車を運転していた湯沢市の89歳の男性が骨盤骨折などの大け