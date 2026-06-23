6月23日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「三井不動産カップ 2026（東京大会）バスケットボール女子日本代表国際試合」の大会概要およびチケット販売概要を発表した。 同大会は8月13日、14日の2日間にわたり、東京都江東区の有明アリーナで開催。女子日本代表（FIBAランキング10位）が、女子韓国代表（同15位）と対戦する。試合開始予定時刻はいずれも19時。9月に開催される「FIBA女子バスケット