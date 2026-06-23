瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。23日夜も香川県では雨雲のかかるところがあるでしょう。 24日は前線や低気圧の影響で天気が下り坂になり、昼前から次第に雨が降る見込みです。香川県では雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で20度、津山で17度、高松で21度でしょう。23日朝と同じくらいの気温になる予想です。日中の最高気温は岡