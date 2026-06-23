鈴木真海子が、シングル「とりとめのないこと」を6月26日にリリースする。 （関連：鈴木真海子、穏やかな時間の中で踏み出した活動再開の第一歩STUTSとの2マンライブをレポート） 新曲のリリースは、「雨と」以来約1年ぶり。同楽曲は、鈴木が日々の暮らしの中で見つめてきた風景や、頭の中を行き来していたとりとめのない考えごとを紡いだ1曲。何気ない日常の断片から見えた景色を、飾らない言葉で実直