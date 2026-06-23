もう一皿ほしいときに！腸の働きをサポートする和風副菜3品【まるさんの腸活ダイエット】【ビフォー＆アフター】3カ月で12kg減！万年ぽっちゃりさん→割れたおなかに！人気ダイエットインフルエンサー・まるさんは、腸活を取り入れた、しっかり食べるダイエットを実践中です。まるさんが作るメニューは、いつもの食材と腸活食材を巧みに組み合わせ、簡単でおいしいと大評判！ということで今回は、まるさん自慢のレシピのなかから