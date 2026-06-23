植物の受粉を助け、私たちの食を支える「ミツバチ」。近年、地球環境の変化などを背景に、その数は減少傾向にあります。 【写真を見る】さくらんぼの結実にも影響…ミツバチ減少の危機を救え！マリーゴールドなど「蜜源植物」を植えて環境保全へ（山形市） こうした中、自然環境の保全につなげようと、山形市でミツバチが活動するための花を植える取り組みが行われました。 山形市内で行われたフラワーポット