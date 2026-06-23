今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第62回（2026年6月23日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）ツヤは講義を受けたい冒頭、出納帳が映る。りん（見上愛）たちが提案してはじめた備品のチェック用だ。精神論や技術だけでなく経済的な面から