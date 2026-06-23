ユーエスマートは6月12日に、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を、パティオ可児ショッピングプラザ（岐阜県可児市）の3階にオープンした。●6月12日にグランドオープン「キッズランドUS」は、家族で楽しく遊んで、くつろいで、かけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなくゆっくり遊べる全天候型で、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、