リニアの静岡工区をめぐり、静岡県の鈴木康友知事が7月にも着工を容認する方向で最終調整に入ったことがわかりました。リニアの静岡工区をめぐっては、前の川勝知事が2017年、工事で大井川の水が減ることに懸念を示し、沿線の自治体では唯一着工されていませんでした。静岡県とJR東海は水問題や自然環境への対策について議論を行い、今年3月に終了。さらに、鈴木知事が着工容認の条件としていた住民への説明会は、6月22日ま