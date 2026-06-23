【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アイナ・ジ・エンドと羊文学の初対バンライブが、10月に神戸で開催されることが決定した。 ■「大好きなバンドです」（アイナ・ジ・エンド）「憧れの存在！」（羊文学・塩塚モエカ） MBSテレビと関西イベンター、エンタテインメント業界とタッグを組み、アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント『SOUND