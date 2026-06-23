23日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1410枚だった。うちプットの出来高が958枚と、コールの452枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の198枚（2円高5円）。コールの出来高トップは7万5500円の162枚（1460円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格