23日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は44枚だった。コールの合計出来高は20枚。コールの出来高トップは9万8000円の4枚（62円）だった。プットのの合計出来高は24枚。プットの出来高トップは6万9000円の18枚（360円高3015円）だった。 コールプット 出来高前日比