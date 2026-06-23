日本調理機 [東証Ｓ] が6月23日大引け後(16:30)に配当修正を発表。7月31日割当の1→4の株式分割に伴い、26年9月期の期末一括配当を従来計画の180円→45円(株式分割前換算では180円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 株式分割に伴い、2026年5月14日に公表いたしました2026年9月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正は分割比率に合わせて