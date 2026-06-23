中国メディアの環球時報によると、オーストラリアメディアのキャサリン・タイムズはこのほど、「豪州の旅行者は日本からアジアのこの主要旅行先へと急速にシフトしている」とする記事を掲載した。記事はまず、「日本は長年、アジア旅行に出かける豪州人にとって人気の旅行先だったが、中国がその輝きをいくらか奪いかねない脅威となっている」とし、豪統計局のデータによると、豪州から中国への旅行者数は1年間で約34％増加し、日