国連食糧農業機関（FAO）は6月22日、世界の農業高リスク地域分布図を発表し、新たなエルニーニョ現象が今後数週間以内に発生する可能性があり、世界の農業に深刻な脅威をもたらすと警告しました。過去41年分の衛星画像データに基づくリスク評価によると、リスクが高いのはサヘル地域、南部アフリカ、南アジア、東南アジア、中米の乾燥地帯、カリブ海地域で、一部の農地や牧草地が今後数カ月以内に50％を超える確率で干ばつに見舞わ