見事な景色がその場に広がった。12日に都内で行われた『タイタンライブ』6月公演エンディングトークで、南海キャンディーズ・山里亮太の赤メガネが、爆笑問題・太田光によって客席に投げ込まれた。ファンにとっては“おなじみの光景”となっているが、実際のイベントでの様子、それぞれのラジオでの発言などを踏まえて、改めて振り返ってみたい。【写真たくさん】一部始終！太田光がさり気なく山里亮太のメガネを取って投げるま