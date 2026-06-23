8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、23日放送の『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜後11：56）に出演する。同じくMCを務めるチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とともに「すべらない靴vsヌルヌルの舞台」の実験に挑む。【写真】ヌルヌル舞台で熱演する原嘉孝＆篠塚大輝すべらない靴なら、ヌルヌルの舞台でもすべらずに芝居を演じきれるのか。経験豊富なチョコプラをはじめ、事務