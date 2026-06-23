King ＆ Princeの高橋海人（高＝はしごだか）が、26日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』（マガジンハウス）8月号において、4年ぶり2回目となる単独表紙を務める。「ようこそ、僕のティーパーティへ。」と題し、招待状を出すところから、日本茶、中国茶などのお茶をふるまうところまで、“お茶でおもてなし”をする高橋を撮影している。【写真】『anan』単独表紙で”自らをラッピング”した高橋海人今回は、クリエイティ