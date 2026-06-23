7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）の山口くんの自宅に訪問する本編シーンが解禁された。【動画】悶絶級シチュエーション満載！山口くんの自宅訪問シーン今作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリー