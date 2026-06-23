元サッカーブラジル代表レジェンドのリバウド氏が日本時間23日、自身のSNSを更新し、FIFAワールドカップ2026で異次元の活躍をみせるリオネル・メッシ選手を絶賛。ライバルであるアルゼンチンの選手であるだけに、複雑な心境も垣間見せながら独特な表現で称えています。リバウド氏は現役時代、世界最高峰のMFとして活躍。2002年の日韓ワールドカップでは、ロナウド氏、ロナウジーニョ氏などと攻撃陣を牽引し、ブラジル代表を優勝に