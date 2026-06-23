バレーボールネーションズリーグ2026でバレーボール男子日本代表は、男子フランス代表と現地時間2026年6月28日（日）に対戦する。 会場はフランスのCO’Metアリーナ。試合開始時刻は日本時間2026年6月28日（日）24:00だ。 今回の男子日本代表 VS 男子セルビア代表の試合は、BSデジタル放送『BS-TBS』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。 男子日