ＴＢＳでは、本日６月２３日（火）よる１１時５６分から『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』を放送する（※一部地域除く）。本番組は、チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）に加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がＭＣを務め、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ