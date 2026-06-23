神戸市のマンションで冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件。遺体発見から3日経った6月23日も、鑑識作業が続けられています。 6月20日、神戸市中央区のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から男性の遺体が見つかった事件。死亡したのは以前、この部屋に住んでいた西口豊さん（1969年生まれ）と判明しました。 警察によりますと、司法解剖の結果、2011年12月ごろ、42歳前後のときに死亡したとみられていますが、死因については