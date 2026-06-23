冷凍庫から見つかった『切断された遺体』は、約15年前にこの部屋に住んでいた男性と判明しました。 6月20日、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から見つかった遺体は、約15年前にこの部屋に住んでいた西口豊さんと判明しました。 遺体は腹部を境に上半身と下半身に切断され、Tシャツとトランクスを着た状態でそれぞれ袋に入れられていたということです。 22日、現場のマンションから冷凍庫が運び出され