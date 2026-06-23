サッカー日本代表は日本時間23日、アメリカ・ナッシュビルで練習を公開。練習後に、小川航基選手がインタビューに応じました。小川選手は日本時間15日に行われたオランダとの初戦では、1点を追う後半44分にヘディングシュートで同点ゴールをお膳立て。鎌田大地選手の頭に当たってゴールしたため、小川選手の得点とはなりませんでしたが、価値あるドローをチームにもたらしました。日本時間21日のチュニジア戦では出場はなし。4-0で