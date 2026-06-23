気象庁によりますと、フィリピンの東を北上中の台風7号（メーカラー）は依然として「非常に強い」勢力を維持しており、今後の進路によっては沖縄地方や西日本に接近するおそれがあります。また、マリアナ諸島付近で新たに発生した台風8号（ヒーゴス）とともに、日本の南には2つの台風が同時に存在する「ダブル台風」の状況となっています。 【画像をみる】台風7号・8号の進路予想、28日までの雨風シミュレ}