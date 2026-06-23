FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW町野修斗選手が日本時間23日、現在のコンディションを明かしました。チュニジア戦を体調不良で欠場していた町野選手は、この日アメリカ・ナッシュビルで行われたチームの集合写真撮影に参加。その後の練習には加わらず別メニューで調整しました。現在の体調を問われると「もう大丈夫です」と回復をアピール。コンディションについては「体調不良もあったので、もう一度急