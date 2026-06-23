20日の予選で自身初の最高峰クラスでのポールポジション(PP)を獲得した小椋藍選手(日本／アプリリア)が決勝でも粘り強い走りを披露。初優勝まであと一歩の２位フィニッシュ。自己最高リザルトをマークしました。バイクレースの世界最高峰MotoGP2026第9戦チェコグランプリ(GP)MotoGPクラス決勝(21日/チェコ・ブルノサーキット/21周)。前日(20日)にサーキットのレコードタイムを更新してPPを獲得。勢いに乗ってスプリントレース(10周