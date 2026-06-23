世界的人気を誇り２０２４年９月に亡くなったボーイズグループ、ワン・ダイレクションの故リアム・ペイン（享年３１）のばく大な遺産は９歳の息子ベア・グレイ・ペインが相続することが分かった。米芸能ニュースサイト「ＴＭＺ」が２２日、報じた。ＴＭＺが入手した新たな法的文書によると、ベアは遺産の唯一の相続人で、その総額は２８００万ドル（約３７億円）にも上るという。遺産の一部は今すぐにでも使えるが、大部分はベ