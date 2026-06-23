22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、DeNAのドラフト2位・島田舜也について言及した。島田はここまで4試合全て先発で登板しているが、今江氏は「先発して非常に良いピッチングして、三振も取れますし、先発しながら試行錯誤しているんですけど、フォークが良いので、1イニング限定でやるとまっすぐの力も出てくると思う」と自身の見解を述べた。さらに今江氏は「フォークの落差