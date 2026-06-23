ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）が２２日（日本時間２３日）の敵地タイガース戦の５回の守備中、ポップキャンディーを口に咥えてプレーしていたことでメディアやファンの批判が大噴出している。チームは３連敗、チザムも１安打で打率２割２分６厘の低空飛行も重なって「この男は普通じゃない」「フィールドで遊んでいる」「トレードするか解雇しろ」「ブーン監督の責任だ」と怒りの声が飛び交うが、