1か月近く離脱するも20HRはア・リーグ4位タイMLB公式は21日（日本時間22日）、「ホームランダービーに初出場してほしい選手たち」と題した特集記事を公開した。記者やリサーチャー5人がそれぞれ1人ずつ選出する企画で、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が選ばれた。現在負傷離脱中ながらも、同サイトの記者は「文字どおりホームランダービーのために作られたような男だ」と絶賛して祭典への参加を熱望している。村上は現在、