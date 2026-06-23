チュニジア撃破で勝ち点4サッカー日本代表の最年少戦士の心遣いが、ファンの注目を集めている。北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアに4-0で完勝した。その戦いで、ベンチから献身的なサポートを続けた21歳に、SNSで喝采が集まっている。その男は後藤啓介。日本の得点が決まった場面では、すばやくボトルを歓喜の輪に持ってきた。ピッチで戦う選手にボト