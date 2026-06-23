猫が袋の中に入りたがる理由4つ 狭い場所が落ち着くため 猫は野生時代、天敵から身を守るためや、獲物を待ち伏せするために、木のうろや岩の隙間といった狭い場所を好んで生活していました。 その名残から、部屋の中に置かれた袋を見つけると、本能的に自分にちょうど良い隠れ家だと判断して中に入りたがります。狭い空間に体がぴったりと収まることで、猫は深い安心感を得ることができます。 カサカサという