岡山県警が玉野市の渋川海水浴場で行った水難救助訓練 海水浴シーズンを前に岡山県警が玉野市の渋川海水浴場で水難救助訓練をしました。 訓練は、海で泳いでいた大学生2人が沖に流された想定で行われました。 通報を受けた警察がヘリコプターで空から要救助者を捜索しました。 そして、要救助者を見つけると船から浮き輪を投げて引き揚げました。 岡山県警によりますと2026年に入って6月2