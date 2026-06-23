サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムを父に持つブルックリン・ベッカムが、家族間の確執を皮肉ったサッカー北中米W杯のCM出演で100万ドル(約1億6200万円)の報酬を得たようだ。両親のデビッドやヴィクトリアと疎遠になっているブルックリンは1月にインスタグラムで2人との和解を拒否する声明を出すなど関係が泥沼化している。 【写真】しれっと家族のヒミツを…物議かもすブルックリン出演のCM 今