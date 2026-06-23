2017年9月、神戸市長田区で特定抗争指定暴力団・神戸山口組から離脱した組織の関係者が射殺された事件で、兵庫県警は6月23日、殺人容疑で重要指名手配容疑者として行方を追っていた神戸山口組系組員・菱川龍己容疑者（50）を山口県下松市内で逮捕した。兵庫県警は認否を明らかにしていない。逮捕された菱川龍己容疑者※画像提供・警察庁菱川容疑者はほか数人と共謀して2017年9月12日、神戸市長田区五番町の路上で、神戸山