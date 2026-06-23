三豊市観光交流局・香川短期大学・みとよAI社会推進機構 父母ヶ浜で知られる香川県三豊市の観光をAIで盛り上げようと、市の観光交流局と短大などが連携協力することになりました。 AIを使って観光促進につなげようと、三豊市観光交流局が香川短期大学、「みとよAI社会推進機構」と連携協力に関する合意書を締結しました。 「AI社会推進機構」は、三豊市と東京大学大学院が共同で立ち上げた組織です。 香川短大