【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#76『トゥモロー・ネバー・ノウズ』新機軸だらけのサウンドをバックに哲学的な歌詞の念仏感アルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?■『アイム・オンリー・スリーピング』今回は、ジョンによるドラッグ感覚にあふれた3曲＋ジョージのインド感覚な1曲。まずはタイトル通りの「寝ぼけロック」。眠い眠いと言っているだけの歌詞で、ついこないだまで『抱きしめたい』を歌っ