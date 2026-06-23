スポルディングを退団した守田にリーズが関心ポルトガル1部スポルティング・リスボンの日本代表MF守田英正に、イングランド移籍の可能性が再浮上している。英紙「デイリー・メール」は現地時間6月21日、プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドが獲得に向けて動いていると報じた。同紙によると、リーズは今夏の移籍市場で「チームに層の厚さと質を加えるべく積極的な補強活動を行っている」とのこと。サウサンプトンのMFシェイ・