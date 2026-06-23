サントリーから「クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテ」が2026年6月23日に登場しました。ペットボトルごと凍らせたラテをそのまま手軽に楽しめるのが特徴で、凍る温度を低くすることで最初から最後までラテのシャリシャリした食感としっかりした甘みを楽しめるとのことで、実際に凍らせて飲んでみました。クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテ 440mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリーhttps://product