宮城県仙台市でことし3月、面識のない30代の女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕された長井市の男性職員について、仙台地検が23日までに不起訴としたことが分かりました。不起訴となったのは長井市役所に勤務する39歳の男性職員です。警察によりますと、男性職員はことし3月、仙台市青葉区の建物で面識のない30代の女性にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの疑いで逮捕されました。その後、仙台地検は嫌疑不十分として6