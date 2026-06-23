歌手の田島貴男によるソロユニット「ＯｒｉｇｉｎａｌＬｏｖｅ」がこのほど、ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮの音楽番組「ｔｉｎｙｄｅｓｋｃｏｎｃｅｒｔｓＪＡＰＡＮ」の収録を東京・渋谷の同局で行った。米国の公共放送・ＮＰＲ（ＮａｔｉｏｎａｌＰｕｂｌｉｃＲａｄｉｏ）が２００８年にネット展開し、ブームを巻き起こした音楽コンテンツの日本版。「小さな机のコンサート」を意味する同番組のファンでもある田島は