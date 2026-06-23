坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が、６月２３日に阪急うめだ本店にて行われた、寝具を展開するメーカー「ＴＥＮＴＩＡＬ」の掛け布団専門ＰＯＰＵＰストアの一日店長を務めるイベントに出席した。この日会場につめかけた９割以上は女性ファン。丁寧な対応と、甘いマスクで魅了した。昨年からＴＥＮＴＩＡＬコンディショニングサポート契約を結んでいるジョッキーは、イベントに当選した１００名に限定名刺を手渡し。坂井騎