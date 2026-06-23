河南省鄭州市の圃田駅を出発する中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」。（５月９日、ドローンから、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京6月23日】中国税関総署がこのほど発表した2025年の中国の越境電子商取引（EC）貿易額は前年比4.8％増の2兆8400億元（1元＝約24円）で、モノの貿易総額の6.2％を占めた。輸入と輸出はいずれも過去最高を更新した。うち輸入は2.7％増の5702億元で、モノの輸入総額の3.1％を占め