1985年7月石川県・穴水町で旧国鉄能登線の急行列車が脱線し乗客7人が亡くなった事故。痛ましい事故の記憶を語り継ぎ今後の安全な運行につなげようと慰霊碑の清掃活動が行われました。この事故は1985年7月11日、穴水町古君で大雨のため盛土が崩れた線路に金沢から珠洲へ向かっていた列車が進入し脱線、乗客7人が死亡し、29人がけがをしたものです。事故現場には23日、JR西日本や今回初めて参加したIRいしかわ鉄道の社員ら49人が集ま