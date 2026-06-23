大阪・ミナミでおなじみの「金龍ラーメン」は23日、公式Xを更新し、難波千日前店のリニューアルを報告した。【写真】大阪「金龍ラーメン」難波千日前店がきれいになった様子難波千日前店は、吉本興業のなんばグランド花月（NGK）のそばにある店舗。Xでは「難波千日前店、綺麗になりました！いただいたサインも額縁に入れ、芸能人御用達感が増しました」と伝え、壁にびっしり並んだサイン色紙などの写真を披露した。これに対