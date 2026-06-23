北朝鮮の金正恩総書記が「戦争国家へと変身している」などと日本を批判したことについて、木原官房長官は日本が保持する防衛力は必要最小限であると強調し、「主張は全く当たらない」と反論しました。北朝鮮の金正恩総書記は、朝鮮労働党の中央委員会拡大総会で「日本が公然と戦争国家へと変身していることで、国際社会の強力な反発と深刻な憂慮を掻き立てている」と述べ、日本を名指しで批判しました。木原稔 官房長官「我が